Володин рассказал о приоритетах Госдумы в весеннюю сессию

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о приоритетах нижней палаты парламента в весеннюю сессию. Первое пленарное заседание состоится 19 января.
Володин рассказал о приоритетах Госдумы в весеннюю сессию
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

Об этом сообщают «Дни.ру».

Депутаты продолжат реализацию новых норм Конституции. Как сообщил Володин, на этой неделе будет рассмотрен законопроект, защищающий права и законные интересы семей.

Повестка также включает два законопроекта о запрете второго гражданства для гражданских и муниципальных служащих.

Помимо этого, парламентарии продолжат реализацию послания президента, работу над законами по поддержке граждан и бизнеса в пандемию, по развитию экономики и социальной сферы.

Как отметил Володин, всего в законодательном портфеле Госдумы — 1234 документа.

Ранее сообщалось, что в Москве открылось новое здание Парламентской библиотеки. В 2021 году она отмечает 30-летие.

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