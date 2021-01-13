В Москве открыли новое здание Парламентской библиотеки

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В Москве состоялось открытие нового здания Парламентской библиотеки. В 2021 году она отмечает 30-летие.
В Москве открыли новое здание Парламентской библиотеки
  • ©duma.gov.ru

Об этом сообщают «Дни.ру».

В церемонии приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры парламентских фракций и журналисты.

Новое здание расположено на проспекте Вернадского. Оно рассчитано более чем на 1 млн мест хранения, тогда как в старом помещении на Охотном Ряду можно было хранить только 5% фонда, заявил Володин.

В новом здании также можно организовывать мероприятия, в том числе по видеосвязи.

«Здесь можно будет проводить заседания комитетов, фракций, круглые столы, встречи с экспертами», — сказал Володин.

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