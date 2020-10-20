Лукьяненко оценил интерес россиян к литературе

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Писатель и журналист Сергей Лукьяненко оценил интерес россиян к литературе.
Лукьяненко оценил интерес россиян к литературе
  • © A.Savin/WikiCommons

«Мне кажется, что современная литература перестала отвечать на насущные вопросы. Она либо становится фантастической, либо развлекательной, либо обслуживающей узкую тусовку интеллектуалов», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, литература перестаёт быть народной.

Как считает Лукьяненко, увлечь детей книгами можно только личным примером.

«Да, мы гордимся великой русской литературой, но она осталась сознанием в XIX—XX веках. Современных аналогов очень мало. Нет такого, чтобы книга становилась массовым обсуждением. Это очень печально», — добавил он.

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