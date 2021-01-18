Вирусолог оценил необходимость ношения масок

Вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев оценил необходимость ношения масок.

«К началу следующего учебного года процентов 60 россиян будет привито. Какой-то процент ещё переболеют и получат антитела. В итоге будет довольно обширная прослойка. При этом ношение маски, сохранение социальной дистанции продолжает быть обязательным до достижения как минимум 60% иммунной прослойки», — заявил он на пресс-конференции НСН.

По его словам, ношение масок резко снизило и возможность заболевания гриппом.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Челябинской области оценили ситуацию с коронавирусом.