Вирусолог оценил необходимость ношения масок

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Вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев оценил необходимость ношения масок.
Вирусолог оценил необходимость ношения масок
  • РИА Новости

«К началу следующего учебного года процентов 60 россиян будет привито. Какой-то процент ещё переболеют и получат антитела. В итоге будет довольно обширная прослойка. При этом ношение маски, сохранение социальной дистанции продолжает быть обязательным до достижения как минимум 60% иммунной прослойки», — заявил он на пресс-конференции НСН.

По его словам, ношение масок резко снизило и возможность заболевания гриппом.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Челябинской области оценили ситуацию с коронавирусом.

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