Врач рассказала, как подготовить организм к крещенским купаниям

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Заведующая отделением профилактики поликлиники №2 Центральной клинической медико-санитарной части им. В.А. Егорова Лейсян Мистеева рассказала, как подготовить организм к крещенским купаниям.
Врач рассказала, как подготовить организм к крещенским купаниям
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Купание в проруби — только для закалённых и здоровых, а людям с хроническими заболеваниями, маленьким детям и пожилым лучше воздержаться от этого обряда», — цитирует эксперта mosaica.ru.

По её словам, ни в коем случае не нужно пытаться максимально разогреть своё тело с помощью физических упражнений или тренажёров, поскольку в ледяной воде мышцы могут получить микротравмы.

После выхода из воды не стоит сразу вытираться полотенцем.

«Активное растирание после купания, да ещё и на морозе, может повредить хрупкие мелкие капилляры кожи. Желательно просто промокнуть тело полотенцем», — советует Мистеева. Она также порекомендовала как можно быстрее одеться.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru рассказал о мерах предосторожности при купании на Крещение.

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