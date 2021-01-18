Попова рассказала об исследовании популяционного иммунитета к COVID-19

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Исследование популяционного иммунитета в 26 российских регионах показывает наличие иммунитета к коронавирусной инфекции у как минимум 25% населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова рассказала об исследовании популяционного иммунитета к COVID-19
  • РИА Новости

«В исследование были взяты почти 70 тыс. человек на каждом этапе, в общей сумме это более 160 тыс. проведённых обследований людей. На сегодняшний день можно сказать, что в тех субъектах, где мы проводим это исследование... в среднем это не менее 25% от совокупного населения всех возрастов в этих субъектах», — рассказала она в ходе брифинга в правительстве.

По словам Поповой, наиболее защищённой категорией оказались дети дошкольного и младшего школьного возраста.

«Если говорить о профессиональных группах, то наибольший удельный вес лиц, уже имеющих иммунитет после встречи с вирусом, — это медицинские работники, работники образования, работники торговли и транспорта. И очень небольшой удельный вес среди тех, кто работает на производственных предприятиях», — добавила глава Роспотребнадзора.

Она отметила, что сотрудники производственных предприятий практически не приостанавливали свою деятельность, их работа была организована в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и с минимальными контактами.

Ранее Попова заявила, что в России при сравнительно невысоком уровне заболеваемости коронавирусной инфекцией удалось наработать популяционный иммунитет к COVID-19.

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