Попова отметила наработку Россией популяционного иммунитета к COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России при сравнительно невысоком уровне заболеваемости коронавирусной инфекцией удалось наработать популяционный иммунитет к COVID-19.

«У нас наработался популяционный иммунитет при невысоком всё-таки, по сравнению с другими странами, уровне заболеваемости. Мы на 60-м месте по совокупной заболеваемости за год в мире на 100 тыс. населения», — цитирует её выступление на совещании с эпидемиологами и вирусологами ТАСС.

Попова подчеркнула, что Россия не поднималась по этому показателю выше 50-го места в мире.

Ранее стало известно, что за год в России могут привить от коронавирусной инфекции 60% населения.

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал прогноз по пандемии.