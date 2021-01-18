Врач дала рекомендации по вакцинации от COVID-19

Врач-терапевт Татьяна Романенко дала рекомендации по вакцинации от COVID-19.

«Самая главная подготовка — человек должен быть практически здоров на момент вакцинации, то есть у него не должно быть обострений каких-то хронических заболеваний или каких-то катаральных явлений, то есть кашля, насморка, и он должен быть скомпенсирован по хроническим заболеваниям», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, после вакцинации нужно придерживаться принципов здорового образа жизни, не подвергать себя чрезмерным физическим нагрузкам, не переохлаждаться.

«Вести здоровый образ жизни, воздержаться от алкоголя — не то чтобы алкоголь как-то повлиял или нивелировал действие вакцины, но человек должен чётко оценивать свои физиологические параметры», — подчеркнула Романенко.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 22 857 случаев коронавируса.