В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Ставропольском крае за сутки выявили 235 случаев COVID-19. Выздоровел 101 пациент.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

«Заболевшим оказывается медицинская помощь. Врачи делают всё возможное», — сказал глава региона.

Количество тестирований на коронавирус достигло почти 1,2 млн.

Также стало известно, что в Ульяновской области зарегистрировали почти 250 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт mosaica.ru со ссылкой на оперштаб. Выписаны 157 человек.

Ранее иммунолог Николай Крючков, кандидат медицинских наук, эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов, гендиректор контрактно-исследовательской компании, рассказал, нужно ли прививаться от коронавируса тем, у кого в крови есть антитела.