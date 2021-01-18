В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Ставропольском крае за сутки выявили 235 случаев COVID-19. Выздоровел 101 пациент.
В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

«Заболевшим оказывается медицинская помощь. Врачи делают всё возможное», — сказал глава региона.

Количество тестирований на коронавирус достигло почти 1,2 млн.

Также стало известно, что в Ульяновской области зарегистрировали почти 250 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт mosaica.ru со ссылкой на оперштаб. Выписаны 157 человек.

Ранее иммунолог Николай Крючков, кандидат медицинских наук, эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов, гендиректор контрактно-исследовательской компании, рассказал, нужно ли прививаться от коронавируса тем, у кого в крови есть антитела.

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