Иммунолог прокомментировал ситуацию с вакцинацией

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Иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, нужно ли прививаться от коронавируса тем, у кого в крови есть антитела.
Иммунолог прокомментировал ситуацию с вакцинацией
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Об этом Николай Крючков рассказал в беседе с kp.ru.

«Если анализ показал у вас, условно говоря, слабоположительный результат, то есть уровень антител оказался чуть-чуть выше установленной для данного теста границы (точки отсечения), то я бы посоветовал при возможности переделать анализ в другой лаборатории. При повторном подтверждении наличия антител (то есть когда показатель выходит за границы референсного диапазона), с моей точки зрения, вакцинация не является строго необходимой», — заявил он, отметив, что пока единого подхода к этому вопросу у специалистов нет.

Доктор медицинских наук инфекционист-иммунолог Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

 

 

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