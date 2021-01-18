В Пермском крае прокомментировали ситуацию с коронавирусом
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
Всего в крае зарегистрировали 35 995 случаев COVID-19.
Также стало известно, что во Владимирской области зафиксировали 159 случаев коронавируса за последние 24 часа. Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на данные региональной администрации.
Общее число заболевших достигло 21 511. Выздоровели 18 863, в том числе 142 за сутки.
Ранее иммунолог Николай Крючков, кандидат медицинских наук, эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов, гендиректор контрактно-исследовательской компании, рассказал, нужно ли прививаться от коронавируса тем, у кого в крови есть антитела.