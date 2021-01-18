В Татарстане прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Татарстане зарегистрировали 95 случаев COVID-19. Госпитализированы 26 человек, ещё 69 лечатся дома.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на республиканский Минздрав.

Всего в регионе выявлены 14 927 заболевших. Выздоровели 11 332 человека, в том числе 69 за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Удмуртии за сутки зарегистрировали 193 случая коронавируса, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на оперштаб республики. Большинство заболевших — жители Ижевска (127).

Выписаны 187 человек за сутки, на лечении остаются 3545. Общее число заболевших приближается к показателю в 23,5 тыс.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, нужно ли прививаться от коронавируса тем, у кого в крови есть антитела.