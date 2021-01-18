В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Севастополе зарегистрировали 95 случаев COVID-19, рассказали в пресс-службе городского правительства. 40 пациентов выписаны.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

С начала пандемии заболели 8416 человек, выздоровели — 7600. В настоящее время в стационарах находится 291 пациент. В отделениях для лечения лёгких форм — 215.

Также стало известно, что в Крыму выявили 253 случая коронавируса за последние 24 часа. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на главу республики Сергея Аксёнова.

«Из общего количества заболевших 181 выявлен при обращении за медицинской помощью, 72 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — сказал он.

Всего COVID-19 подтверждён у 29 762 человек. Выздоровели за весь период 23 685 пациентов.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, нужно ли прививаться от коронавируса тем, у кого в крови есть антитела.