Вирусолог прокомментировал российские вакцины от COVID-19
- Reuters
«Думаю, что пройдёт ещё немного времени — и наша вакцина завоюет главные позиции в мире. Помяните моё слово», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
Как напомнил эксперт, в 1958 году директор института вирусологии, профессор Виктор Жданов выступал на Всемирной ассамблее здравоохранения с предложением ликвидации натуральной оспы в мире, и это предложение приняли.
Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.