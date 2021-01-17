Вирусолог прокомментировал российские вакцины от COVID-19

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Вирусолог, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи, член Нью-Йоркской академии наук Виктор Зуев прокомментировал российские вакцины от COVID-19.
Вирусолог прокомментировал российские вакцины от COVID-19
  • Reuters

«Думаю, что пройдёт ещё немного времени — и наша вакцина завоюет главные позиции в мире. Помяните моё слово», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как напомнил эксперт, в 1958 году директор института вирусологии, профессор Виктор Жданов выступал на Всемирной ассамблее здравоохранения с предложением ликвидации натуральной оспы в мире, и это предложение приняли.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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