В Свердловской области оценили ситуацию с COVID-19

За сутки в Свердловской области зафиксировали 395 случаев COVID-19.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Наибольшее количество заболевших — в Екатеринбурге (176).

Состояние 520 пациентов оценивается как тяжёлое. 326 находятся в реанимации.

Также стало известно, что в Удмуртии зарегистрировали 194 случая коронавируса за последние 24 часа, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на оперштаб республики. Выписаны 190 пациентов.

Общее число заболевших достигло 23 265, из них выздоровели 19 406.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов оценил ситуацию со штаммами коронавируса.