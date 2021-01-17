В Татарстане прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Татарстане за сутки выявили 97 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
В Татарстане прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает «Реальное время».

Больше всего заболевших в Казани (48) и Набережных Челнах (11).

Всего на 17 января в республике зарегистрировано 14 832 случая коронавируса. Выздоровели 11 263 человека, включая 63 за последние 24 часа.

Также стало известно, что во Владимирской области за сутки выявили 160 случаев COVID-19, передаёт tv-mig.ru со ссылкой на данные региональной администрации.

Общее число заболевших достигло 21 352. Выписан 18 721 человек, в том числе 153 за 16 января.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов оценил ситуацию со штаммами коронавируса.

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