В Татарстане прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает «Реальное время».
Больше всего заболевших в Казани (48) и Набережных Челнах (11).
Всего на 17 января в республике зарегистрировано 14 832 случая коронавируса. Выздоровели 11 263 человека, включая 63 за последние 24 часа.
Также стало известно, что во Владимирской области за сутки выявили 160 случаев COVID-19, передаёт tv-mig.ru со ссылкой на данные региональной администрации.
Общее число заболевших достигло 21 352. Выписан 18 721 человек, в том числе 153 за 16 января.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов оценил ситуацию со штаммами коронавируса.