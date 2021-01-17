В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Севастополе выявили 97 случаев COVID-19, заявили в пресс-службе городского правительства.
В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

После выздоровления выписаны 95 человек.

Всего с начала пандемии зарегистрированы 8321 заболевший. Выздоровели 7560. В стационарах находятся 267 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

Также стало известно, что в Крыму за последние 24 часа выявили 311 случаев COVID-19, передаёт «Крыминформ».

«Из общего количества заболевших 229 выявлены при обращении за медицинской помощью, 81 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Всего диагноз подтверждён у 29 509 человек. Выздоровевших за весь период — 23 616.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов оценил ситуацию со штаммами коронавируса.

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