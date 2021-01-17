Врач дал рекомендации по купанию на Крещение

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Врач-терапевт Алексей Хухрев дал рекомендации по купанию на Крещение.
Врач дал рекомендации по купанию на Крещение
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Я бы рекомендовал не идти в самый пик, когда очень много людей. Коронавирус никуда не ушёл», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, не следует окунаться под воздействием алкоголя, а также если есть проблемы с сердцем, поскольку резкая смена температуры может вызвать спазм.

«Надо знать, куда ты ныряешь, чтобы ни на что не напороться, не наткнуться. Лучше это делать в оборудованных местах. Вода всегда одной температуры — в районе трёх-четырёх градусов, в мороз она даже теплее, чем в промозглую погоду», — сказал Хухрев.

Он добавил, что после проруби нужно встать на что-то тёплое, а также быстро растереться и одеться.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru рассказал о мерах предосторожности при купании на Крещение.

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