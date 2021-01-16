Лыжник из Подмосковья погиб под лавиной в Приэльбрусье

Лыжник из Московской области погиб в результате схода лавины в Приэльбрусье. Об этом информирует ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

«В 13.00 мск в субботу поступило сообщение, что в Эльбрусском районе на склоне горы Чегет (высота 2300 метров) лыжник-экстремал 1970 года рождения из Московской области сошёл с маркированной трассы в запрещенную зону и спровоцировал лавину, в результате чего попал под неё», — цитирует РИА Новости МЧС.

Прибывшие на место спасатели канатно-кресельной дороги горнолыжного комплекса «Чегет» нашли лыжника без признаков жизни.

Спасатели спустили тело вниз и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

Вечером 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском сошла лавина, снегом засыпало пять домиков.

В результате ЧП погибли три человека.