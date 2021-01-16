Лыжник из Подмосковья погиб под лавиной в Приэльбрусье
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«В 13.00 мск в субботу поступило сообщение, что в Эльбрусском районе на склоне горы Чегет (высота 2300 метров) лыжник-экстремал 1970 года рождения из Московской области сошёл с маркированной трассы в запрещенную зону и спровоцировал лавину, в результате чего попал под неё», — цитирует РИА Новости МЧС.
Прибывшие на место спасатели канатно-кресельной дороги горнолыжного комплекса «Чегет» нашли лыжника без признаков жизни.
Спасатели спустили тело вниз и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.
Вечером 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском сошла лавина, снегом засыпало пять домиков.
В результате ЧП погибли три человека.