Лыжник из Подмосковья погиб под лавиной в Приэльбрусье

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Лыжник из Московской области погиб в результате схода лавины в Приэльбрусье. Об этом информирует ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
Лыжник из Подмосковья погиб под лавиной в Приэльбрусье
  • © ГУ МЧС России по КБР

«В 13.00 мск в субботу поступило сообщение, что в Эльбрусском районе на склоне горы Чегет (высота 2300 метров) лыжник-экстремал 1970 года рождения из Московской области сошёл с маркированной трассы в запрещенную зону и спровоцировал лавину, в результате чего попал под неё», — цитирует РИА Новости МЧС.

Прибывшие на место спасатели канатно-кресельной дороги горнолыжного комплекса «Чегет» нашли лыжника без признаков жизни. 

Спасатели спустили тело вниз и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

Вечером 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском сошла лавина, снегом засыпало пять домиков.

В результате ЧП погибли три человека.

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