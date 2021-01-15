Эпидемиолог рассказал, сколько держится иммунитет после коронавируса

Иммунитет после перенесённой коронавирусной инфекции сохраняется от трёх до пяти месяцев, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

«После переболевания иммунитет держится от трёх до пяти месяцев, потом он плавно начинает уходить. Даже после третьего месяца мы видим снижение уровня иммунитета», — цитирует эпидемиолога ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России при сравнительно невысоком уровне заболеваемости коронавирусом удалось наработать популяционный иммунитет.

С начала пандемии в стране подтверждён 3 520 531 случай заболевания COVID-19.