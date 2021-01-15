Эпидемиолог рассказал, сколько держится иммунитет после коронавируса

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Иммунитет после перенесённой коронавирусной инфекции сохраняется от трёх до пяти месяцев, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
Эпидемиолог рассказал, сколько держится иммунитет после коронавируса
  • РИА Новости

«После переболевания иммунитет держится от трёх до пяти месяцев, потом он плавно начинает уходить. Даже после третьего месяца мы видим снижение уровня иммунитета», — цитирует эпидемиолога ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России при сравнительно невысоком уровне заболеваемости коронавирусом удалось наработать популяционный иммунитет.

С начала пандемии в стране подтверждён 3 520 531 случай заболевания COVID-19.

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