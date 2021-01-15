Иммунолог оценил ситуацию с мутациями COVID-19

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Врач-иммунолог Владимир Болибок оценил ситуацию с мутациями COVID-19.
Иммунолог оценил ситуацию с мутациями COVID-19
  • Reuters

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что от штамма действие вакцины не зависит, так как она воздействует не на сам вирус, а на белок, к которому он прикрепляется.

Как отметил Болибок, сильные мутации спайк-протеина невозможны.

«Потому что иначе вирус потеряет пространственную конфигурацию белка и не сможет прикрепляться к клеткам человека. Он перейдёт уже на какие-то другие клетки. Может быть, на других животных перейдёт тогда», — сказал он.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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