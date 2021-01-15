Минпросвещения оценило вероятность досрочного завершения года в школах

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В России в настоящее время нет оснований для досрочного завершения учебного года в школах, заявил замминистра просвещения страны Виктор Басюк.
Минпросвещения оценило вероятность досрочного завершения года в школах
  • © Александр Кряжев / РИА Новости

«Дело в том, что решение о завершении учебного года — это не полномочия Министерства просвещения, это решение принимает сама образовательная организация. Но нужно сказать, что сегодня каких-то особых для этого нет причин, поэтому учебный год, второе полугодие учебного года, начато в штатном режиме», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что с 18 января в России возобновятся очные занятия в школах.

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с ОГЭ.

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