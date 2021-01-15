Депутат прокомментировал ситуацию с ОГЭ

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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров прокомментировал ситуацию с ОГЭ.
Депутат прокомментировал ситуацию с ОГЭ
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Если отказываться от ОГЭ просто потому, что не нравится или кто-то «не тянет», то это слабая аргументация, сказал Фёдоров в беседе с Newinform.

«Хотелось бы услышать альтернативную стратегию от тех, кто предлагает отказаться от этого экзамена. Что они предлагают системным образом получить в образовательном процессе и в целом, в государственном строительстве России в результате этих действий. Наверное, это будет не единственное их предложение, какие ещё идеи они предлагают? Нужно комплексно подойти к этому вопросу», — считает депутат.

Ранее, как сообщало ФАН, психолог Светлана Шевченко оценила важность обучения школьников в очном режиме.

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