Педиатр рассказала о правилах вакцинации детей от гриппа

Педиатр, председатель Всероссийского общественного движения «Совет матерей», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая рассказала о правилах вакцинации детей от гриппа.

«На момент вакцинации ребёнок должен быть здоров», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По её словам, если есть хроническое заболевание, то предварительно нужно сдать анализы, а если нет, то достаточно осмотра у врача и измерения температуры.

«Прививки от гриппа редко вызывают нежелательные реакции. Возможны болезненность в месте укола, покраснение, незначительное повышение температуры, головная боль. Правда, подобные реакции чаще возникают у детей в возрасте от пяти до семи лет», — отметила Буцкая.

Как добавила эксперт, на формирование иммунитета требуется время, поэтому в день вакцинации следует избегать посещения многолюдных мест.

«Полностью иммунитет сформируется через две- три недели, и после ребёнок будет защищён от гриппа на 6—12 месяцев», — заключила Буцкая.

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