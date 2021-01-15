Педиатр рассказала о правилах вакцинации детей от гриппа

Короткая ссылка
Педиатр, председатель Всероссийского общественного движения «Совет матерей», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая рассказала о правилах вакцинации детей от гриппа.
Педиатр рассказала о правилах вакцинации детей от гриппа
  • РИА Новости

«На момент вакцинации ребёнок должен быть здоров», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По её словам, если есть хроническое заболевание, то предварительно нужно сдать анализы, а если нет, то достаточно осмотра у врача и измерения температуры.

«Прививки от гриппа редко вызывают нежелательные реакции. Возможны болезненность в месте укола, покраснение, незначительное повышение температуры, головная боль. Правда, подобные реакции чаще возникают у детей в возрасте от пяти до семи лет», — отметила Буцкая.

Как добавила эксперт, на формирование иммунитета требуется время, поэтому в день вакцинации следует избегать посещения многолюдных мест.

«Полностью иммунитет сформируется через две- три недели, и после ребёнок будет защищён от гриппа на 6—12 месяцев», — заключила Буцкая.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News дал рекомендации тем, кто почувствовал симптомы вирусного заболевания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить