Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на региональную администрацию.
Выздоровели 18 416 пациентов, в том числе 155 за последние 24 часа. За сутки проведено 3416 исследований на коронавирус.
Также стало известно, что в Севастополе зафиксировали ещё 96 случаев COVID-19. Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу городского правительства. Выписаны за сутки 90 человек.
Всего в городе заболели 8130 жителей.
Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.