Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

Во Владимирской области за сутки выявили 158 случаев COVID-19. Всего в регионе зарегистрированы 21 035 заболевших.

Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на региональную администрацию.

Выздоровели 18 416 пациентов, в том числе 155 за последние 24 часа. За сутки проведено 3416 исследований на коронавирус.

Также стало известно, что в Севастополе зафиксировали ещё 96 случаев COVID-19. Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу городского правительства. Выписаны за сутки 90 человек.

Всего в городе заболели 8130 жителей.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.