Власти оценили возможность новой волны коронавируса в Москве
- Reuters
«Исключить ещё одну волну мы не можем с учётом прошедших новогодних праздников и того, как развивается ситуация в Европе», — приводит ТАСС её слова в кулуарах Гайдаровского форума.
В конце декабря мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва находится на пике заболеваемости коронавирусной инфекцией.
По его словам, улучшение ситуации с COVID-19 прогнозируется в Москве до конца января. При этом, по мнению Собянина, в мае столица сможет вернуться к нормальной жизни, если люди будут прививаться от коронавируса.