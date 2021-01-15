Власти оценили возможность новой волны коронавируса в Москве

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В Москве нельзя исключать риска новой волны коронавирусной инфекции COVID-19 с учётом прошедших новогодних праздников, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Власти оценили возможность новой волны коронавируса в Москве
  • Reuters

«Исключить ещё одну волну мы не можем с учётом прошедших новогодних праздников и того, как развивается ситуация в Европе», — приводит ТАСС её слова в кулуарах Гайдаровского форума.

В конце декабря мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва находится на пике заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По его словам, улучшение ситуации с COVID-19 прогнозируется в Москве до конца января. При этом, по мнению Собянина, в мае столица сможет вернуться к нормальной жизни, если люди будут прививаться от коронавируса.

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