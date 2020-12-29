Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице.

Он отметил, что «в декабре эпидемиологическая ситуация вновь ощутимо ухудшилась».

Мэр сообщил, что число госпитализаций «растёт уже три недели подряд и в некоторые дни вплотную приближается к 2 тыс. ежедневно».

«Это, конечно, вселяет большую тревогу. В то же время впереди новогодние праздники, которые объективно помогут замедлить распространение инфекции», — заявил Собянин.

Он рассказал, что, «по мнению специалистов, 11 дней праздников и каникул всё же будет недостаточно, чтобы ощутимо сбить нынешнюю волну роста».

«Хотя бы частично пауза должна продлиться дольше — не менее двух недель», — заявил мэр.

Собянин также сообщил, что Москва находится на пике заболеваемости коронавирусной инфекцией, около 130 тыс. человек с COVID-19 находятся на амбулаторном лечении и стационарном лечении.

Согласно данным оперштаба на 29 декабря, всего в Москве выявили 798 098 случаев коронавируса, 615 396 человек выздоровели, 11 064 пациента с COVID-19 скончались.

Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.