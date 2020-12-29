Собянин заявил о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

Москва находится на пике заболеваемости коронавирусной инфекцией, около 130 тыс. человек с COVID-19 находятся на амбулаторном и стационарном лечении. Об этом в эфире Первого канала заявил мэр города Сергей Собянин.

«Сейчас мы находимся на самом пике заболеваемости. Таких значений не было за весь период (пандемии. — RT)», — цитирует Интерфакс Собянина.

По его словам, в настоящее время одномоментно находятся на амбулаторном и стационарном лечении около 130 тыс. человек.

Ранее Собянин заявил, что Москва справится с пандемией.

Как отмечала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, победа над пандемией коронавируса в городе возможна к середине либо концу весны за счёт вакцинации.