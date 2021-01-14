Собянин назвал возможные сроки возвращения к обычной жизни в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в мае столица сможет вернуться к нормальной жизни, если люди будут прививаться от коронавирусной инфекции.

Он выразил уверенность, что снижение заболеваемости произойдёт раньше и, возможно, в конце января — феврале мы увидим более стабильную динамику снижения.

«Но чтобы уже совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, что это май», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, это во многом зависит от того, насколько активно граждане будут делать прививки.

Ранее Собянин сообщил, что улучшение ситуации с COVID-19 прогнозируется в городе до конца января.

Ограничения по коронавирусу, кроме обучения школьников, продлены до 21 января.