Собянин назвал возможные сроки возвращения к обычной жизни в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в мае столица сможет вернуться к нормальной жизни, если люди будут прививаться от коронавирусной инфекции.
Собянин назвал возможные сроки возвращения к обычной жизни в Москве
  • РИА Новости

Он выразил уверенность, что снижение заболеваемости произойдёт раньше и, возможно, в конце января — феврале мы увидим более стабильную динамику снижения.

«Но чтобы уже совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, что это май», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, это во многом зависит от того, насколько активно граждане будут делать прививки.

Ранее Собянин сообщил, что улучшение ситуации с COVID-19 прогнозируется в городе до конца января.

Ограничения по коронавирусу, кроме обучения школьников, продлены до 21 января.

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