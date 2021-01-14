Ограничения по коронавирусу в Москве продлены до 21 января
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«Все остальные ограничения продлеваются на неделю — до четверга, 21 января 2021 года», — говорится в сообщении.
По его словам, если не произойдёт ухудшения и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретёт устойчивый характер, будет рассмотрена возможность смягчения ещё ряда ограничений.
Ранее стало известно, что с понедельника, 18 января, учащиеся с 1-го по 11-й класс возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме.