Ограничения по коронавирусу в Москве продлены до 21 января

Все ограничения по коронавирусу, кроме обучения школьников, продлеваются в Москве до 21 января, написал мэр Сергей Собянин в своём блоге.

«Все остальные ограничения продлеваются на неделю — до четверга, 21 января 2021 года», — говорится в сообщении.

По его словам, если не произойдёт ухудшения и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретёт устойчивый характер, будет рассмотрена возможность смягчения ещё ряда ограничений.

Ранее стало известно, что с понедельника, 18 января, учащиеся с 1-го по 11-й класс возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме.