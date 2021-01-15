В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Тамбовской области за сутки выявили 160 случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 20 045, из них 4659 — без клинических проявлений.
В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный штаб.

Выздоровели 18 127 пациентов — 9075 выписаны из стационара, ещё 9052 сняты с амбулаторного наблюдения.

На госпитализации — 617 человек.

Также стало известно, что в Карелии зафиксировали 289 случаев коронавируса за последние 24 часа. Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на оперштаб. Выздоровели 258 заболевших.

Ранее доктор медицинских наук, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов рассказал, когда стоить ожидать спада эпидемии коронавируса.

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