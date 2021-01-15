Эксперт прокомментировал ситуацию с коронавирусом
- Reuters
В интервью радиостанции Sputnik эксперт отметил, что спада заболеваемости можно ожидать ближе к концу зимы, как это обычно происходит с инфекционными заболеваниями. К тому же начнёт проявляться эффект от вакцинации.
«Примерно к середине лета 50—70%, по крайней мере в группах риска, будут иметь необходимые антитела в организме, чтобы бороться с инфекцией», — считает Николай Дурманов.
Что касается опасений, связанных с появлением новых вариантов вируса, то специалист отметил, что с ними успешно борются антитела, которые появляются у человека после вакцинирования.
Пока нет никаких оснований полагать, что вакцины будут слабее работать в отношении мутировавших вирусов, заключил Дурманов.
Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.