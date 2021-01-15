Эксперт прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Короткая ссылка
Доктор медицинских наук ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов рассказал, когда стоить ожидать спада эпидемии коронавируса.
Эксперт прокомментировал ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

В интервью радиостанции Sputnik эксперт отметил, что спада заболеваемости можно ожидать ближе к концу зимы, как это обычно происходит с инфекционными заболеваниями. К тому же начнёт проявляться эффект от вакцинации.

«Примерно к середине лета 50—70%, по крайней мере в группах риска, будут иметь необходимые антитела в организме, чтобы бороться с инфекцией», — считает Николай Дурманов.

Что касается опасений, связанных с появлением новых вариантов вируса, то специалист отметил, что с ними успешно борются антитела, которые появляются у человека после вакцинирования.

Пока нет никаких оснований полагать, что вакцины будут слабее работать в отношении мутировавших вирусов, заключил Дурманов.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить