Эксперт прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Доктор медицинских наук ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов рассказал, когда стоить ожидать спада эпидемии коронавируса.

В интервью радиостанции Sputnik эксперт отметил, что спада заболеваемости можно ожидать ближе к концу зимы, как это обычно происходит с инфекционными заболеваниями. К тому же начнёт проявляться эффект от вакцинации.

«Примерно к середине лета 50—70%, по крайней мере в группах риска, будут иметь необходимые антитела в организме, чтобы бороться с инфекцией», — считает Николай Дурманов.

Что касается опасений, связанных с появлением новых вариантов вируса, то специалист отметил, что с ними успешно борются антитела, которые появляются у человека после вакцинирования.

Пока нет никаких оснований полагать, что вакцины будут слабее работать в отношении мутировавших вирусов, заключил Дурманов.

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