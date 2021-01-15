В Ставропольском крае оценили ситуацию с COVID-19

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За сутки в Ставропольском крае выявили 238 случаев COVID-19, выздоровели 244 заболевших.
В Ставропольском крае оценили ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает newstracker.ru.

«С начала пандемии провели более 1 млн 155 тыс. исследований. Они помогают выявлять новые случаи инфицирования, включая и те, что протекают бессимптомно. Заболевшим оказывается помощь», — заявил губернатор Владимир Владимиров.

Всего в регионе зафиксировали 38 709 случаев коронавируса, вылечились 34 679 человек.

Также стало известно, что в Челябинской области выявили 295 заболевших за последние 24 часа. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии заболели 40 565 человек, в настоящее время лечение проходят 13 024.

Выздоровели за сутки 390 пациентов, всего — 26 039.

Ранее доктор медицинских наук, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов рассказал, когда стоить ожидать спада эпидемии коронавируса.

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