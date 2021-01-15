Эксперт оценил перспективы пандемии коронавируса

Заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН профессор Университета Ратгерса (США) Константин Северинов оценил перспективы пандемии коронавируса.

«Коронавирус, как и любая другая вирусная инфекция, будет распространяться до тех пор, пока не будет приобретён коллективный иммунитет. А до коллективного иммунитета ещё очень далеко», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, то, что в России наблюдается некоторое замедление, не означает, что в других странах, к примеру в США, происходит то же самое.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России выявили 24,7 тыс. новых случаев COVID-19.