Врач призвал перенёсших коронавирус воздержаться от купания на Крещение

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Профессор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Санкт-Петербурга Евгений Зиновьев рекомендовал горожанам, которые перенесли коронавирус, воздержаться от купания в проруби на Крещение.
Врач призвал перенёсших коронавирус воздержаться от купания на Крещение
  • РИА Новости

В беседе с kp.ru эксперт пояснил, что последствия от инфекции могут сохраняться долгое время.

«Последствия коронавируса можно проследить спустя полгода — нарушение дыхания, повреждение лёгких. Лучше избежать купания в купели. Не надо провоцировать», — сказал профессор.

Также Зиновьев отметил, что при отрицательной температуре в воде инфекции не будет, можно не бояться подхватить вирус.

Ранее сообщалось, что Крещенские купания отменены на территории всего Хабаровского края.

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