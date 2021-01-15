Врач призвал перенёсших коронавирус воздержаться от купания на Крещение
- РИА Новости
В беседе с kp.ru эксперт пояснил, что последствия от инфекции могут сохраняться долгое время.
«Последствия коронавируса можно проследить спустя полгода — нарушение дыхания, повреждение лёгких. Лучше избежать купания в купели. Не надо провоцировать», — сказал профессор.
Также Зиновьев отметил, что при отрицательной температуре в воде инфекции не будет, можно не бояться подхватить вирус.
Ранее сообщалось, что Крещенские купания отменены на территории всего Хабаровского края.