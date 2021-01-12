Крещенские купания отменили в Хабаровском крае

Крещенские купания не будут проводиться по территории всего Хабаровского края.

«Принято решение, что в этом году праздник Крещения Господня в Хабаровском крае пройдёт без омовений в купелях. Такое предложение озвучила глава регионального Роспотребнадзора. Члены штаба инициативу поддержали», — приводит ТАСС сообщение Министерства здравоохранения региона.

По информации правительства Хабаровского края на 11 января, общее число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в регионе превысило 38 тыс.

Ранее врач общей практики терапевт Лариса Алексеева рассказала в беседе с RT, как подготовиться к крещенским купаниям и кому противопоказано принимать в них участие.