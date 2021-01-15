Мишустин утвердил глав новых подразделений аппарата правительства

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении руководителей нескольких вновь созданных структурных подразделений аппарата кабинета министров.

Об этом говорится на сайте правительства.

В должности директора департамента промышленности утверждён Кирилл Лысогорский, департамент регионального развития возглавил Василий Анохин, департаментом строительства будет руководить Максим Степанов, директором департамента сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования назначен Павел Степанов.

В должности директора департамента транспорта утверждён Анатолий Мещеряков.

Департамент энергетики возглавил генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

Сводно-аналитическим управлением правительства будет руководить Александр Буряк.

12 января Мишустин подписал постановление, согласно которому утверждены предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда.

Отмечается, что действие документа распространяется на центральные аппараты и территориальные органы министерств и ведомств.

28 декабря правительство России утвердило параметры оптимизации штатов федеральных органов власти.

В частности, сокращению подлежат 74 таких структурных подразделения, также планируется сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов.