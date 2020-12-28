Правительство утвердило параметры оптимизации штатов органов власти

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Правительство России утвердило параметры оптимизации штатов федеральных органов власти.

«Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, чью деятельность курирует правительство», — говорится на сайте кабмина.

Отмечается, что в результате станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции.

В частности, сокращению подлежат 74 таких структурных подразделения, также планируется сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил с 1 января по 1 апреля 2021 года провести оптимизацию штата государственных служащих.

Также «Известия» со ссылкой на доклад экспертов сообщали, что специалисты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) предложили провести «умную оптимизацию» госаппарата.

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