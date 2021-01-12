Кабмин утвердил дополнительные параметры реформы госаппарата
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Отмечается, что действие документа распространяется на центральные аппараты и территориальные органы министерств и ведомств.
«Отдельным документом утверждены изменения в структуре аппарата правительства. В нём появятся семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики», — говорится на сайте кабмина.
28 декабря правительство России утвердило параметры оптимизации штатов федеральных органов власти.
В частности, сокращению подлежат 74 таких структурных подразделения, также планируется сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов.