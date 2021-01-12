Кабмин утвердил дополнительные параметры реформы госаппарата

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому утверждены предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда.

Отмечается, что действие документа распространяется на центральные аппараты и территориальные органы министерств и ведомств.

«Отдельным документом утверждены изменения в структуре аппарата правительства. В нём появятся семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики», — говорится на сайте кабмина.

28 декабря правительство России утвердило параметры оптимизации штатов федеральных органов власти.

В частности, сокращению подлежат 74 таких структурных подразделения, также планируется сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов.