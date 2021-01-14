Врач рассказал, что делать при обморожении

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Главный врач клиники интенсивной терапии «Врачи» Евгений Ковалёв рассказал, что делать при обморожении.
Врач рассказал, что делать при обморожении
  • РИА Новости

«Одна из основных ошибок при обморожении — это когда человека пытаются растирать снегом, это частая история. Когда пытаются поливать кипятком или горячей водой — этого тоже не нужно делать», — цитирует эксперта Life.ru.

По словам Ковалёва, самое правильное — обратиться за медицинской помощью и надеть тёплую сухую одежду.

Как отметил специалист, не стоит пытаться согреться с помощью спиртного. Из напитков лучше подойдёт горячий чай.

Чтобы обезопасить себя от обморожения, нужно тепло одеваться. Нельзя гулять на холоде в состоянии алкогольного опьянения, считает Ковалёв.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Минздраве Удмуртии рассказали, что нужно делать в случае обморожения.

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