Эксперты рассказали о самых популярных видах досуга россиян в новогодние праздники

Эксперты платформы AliExpress и исследовательского агентства ResearchMe рассказали о самых популярных видах досуга среди россиян в новогодние праздники.

Об этом сообщает газета «Известия».

Больше всего времени участники опроса провели за просмотром телепрограмм и онлайн-сёрфингом. В интернете респонденты чаще всего просматривали соцсети, смотрели фильмы, читали новостные ресурсы.

45% россиян предпочли выспаться, но половина заявили, что работали или учились во время праздников.

Популярным оказался и такой вид досуга, как зимняя рыбалка.

31% опрошенных потратили на семейный досуг от 6 тыс. до 10 тыс. рублей, ещё треть заявили, что потраченные средства не превысили 5 тыс. По словам 23%, они выделили на праздники до 20 тыс. рублей, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что потребительская активность россиян в ноябре снизилась на 10% по сравнению с 2019 годом.