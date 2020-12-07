Эксперты оценили динамику потребительской активности россиян в ноябре

Потребительская активность россиян в ноябре снизилась на 10% по сравнению с 2019 годом, следует из данных аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex.

Об этом сообщает газета «Известия».

Среднее значение индекса потребительской активности Tinkoff CoronaIndex в отчётный период составляло 6,1 балла против 6,7 годом ранее. Традиционные распродажи не смогли поддержать спрос — траты сократились на 30% по сравнению с прошлым годом.

Вместе с тем отмечен тренд на переход покупок в онлайн из-за коронавирусных ограничений — рост продаж через интернет в денежном выражении оценивается в 14% по сравнению с октябрём.

Траты в офлайне в ноябре сократились на 9%.

«Серьёзнее всего выросли затраты россиян в неделю «чёрной пятницы» (22—29 ноября) на услуги турагентств (+61% за неделю), образование (+42%), спортивные товары (+31%), книги и развлечения (+28% и +24% соответственно)», — говорится в исследовании.

Россияне также активно тратили средства в салонах красоты (+24%), на одежду и обувь (+15%), бытовую технику и электронику (+20%), а также на товары для дома и ремонта (рост на 15% в недельном значении).

Ранее экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил влияние пандемии на потребительские привычки россиян.