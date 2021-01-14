В Минздраве оценили вероятность заболеть COVID-19 после вакцинации

Короткая ссылка
Вероятность заболеть коронавирусом после вакцинации минимальна, заявил заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев. По его словам, препарат работает хорошо.

«Мы можем… оценивать эффективность вакцины с точки зрения возможности заболевания после первой и второй вакцинаций, мы сейчас видим, что эти показатели минимальны, что вакцина действительно хорошо работает», — цитирует его РИА Новости.

13 января Минздрав России поручил регионам увеличить число прививочных пунктов в рамках подготовки к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции.

11 января Минздрав России выдал разрешение центру им. Гамалеи на проведение клинических исследований «лайт-вакцины» от коронавируса. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить