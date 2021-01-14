В Минздраве оценили вероятность заболеть COVID-19 после вакцинации
«Мы можем… оценивать эффективность вакцины с точки зрения возможности заболевания после первой и второй вакцинаций, мы сейчас видим, что эти показатели минимальны, что вакцина действительно хорошо работает», — цитирует его РИА Новости.
13 января Минздрав России поручил регионам увеличить число прививочных пунктов в рамках подготовки к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции.
11 января Минздрав России выдал разрешение центру им. Гамалеи на проведение клинических исследований «лайт-вакцины» от коронавируса.