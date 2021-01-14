В Минздраве допустили послабления для получивших сертификат о прививке
- РИА Новости
«В принципе, если дальше будут какие-то решения приняты в плане того, чтобы этот сертификат являлся каким-то документом, определяющим право на перемещение, посещение каких-то мероприятий, не исключаем (рассмотрения такой возможности. — RT)», — приводит его слова на Гайдаровском форуме ТАСС.
В начале января на портале государственных услуг заработал сервис, с помощью которого граждане, привитые от коронавируса, могут получить сертификат о вакцинации.
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов лицам, привитым от коронавируса российской вакциной.
Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с URA.RU прокомментировал идею сертификации вакцинированных от COVID-19.