В Минздраве допустили послабления для получивших сертификат о прививке

Для лиц, получивших сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции, могут в будущем снять некоторые связанные с COVID-19 ограничения, считает замглавы Минздрава России Евгений Камкин.

«В принципе, если дальше будут какие-то решения приняты в плане того, чтобы этот сертификат являлся каким-то документом, определяющим право на перемещение, посещение каких-то мероприятий, не исключаем (рассмотрения такой возможности. — RT)», — приводит его слова на Гайдаровском форуме ТАСС.

В начале января на портале государственных услуг заработал сервис, с помощью которого граждане, привитые от коронавируса, могут получить сертификат о вакцинации.

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов лицам, привитым от коронавируса российской вакциной.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с URA.RU прокомментировал идею сертификации вакцинированных от COVID-19.