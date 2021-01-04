Эксперт прокомментировал идею сертификации вакцинированных от COVID-19

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Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов прокомментировал идею сертификации вакцинированных от COVID-19.
Эксперт прокомментировал идею сертификации вакцинированных от COVID-19
  • РИА Новости

«Я лично считаю, что вот эту сертификацию (тех, кто переболел. — RT) надо вводить одновременно с сертификацией вакцинированных, если не раньше», — заявил он в беседе с URA.RU.

Ранее сообщалось, что на портале государственных услуг заработал сервис, с помощью которого граждане, привитые от коронавируса, могут получить сертификат о вакцинации.

Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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