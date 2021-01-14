В Новосибирске прокомментировали ситуацию с дистанционным обучением в 2021 году

В Минздраве Новосибирской области пояснили, для кого будет предусмотрено дистанционное обучение в 2021 году.

Об этом пишет kp.ru.

«На сегодняшний день существует чёткое определение, при каком количестве заболевших в группе она должна переходить на дистанционное обучение. Каждое образовательное учреждение считает для себя, что это количество — свыше трёх человек. Однако в целях профилактики у нас было принято решение, что при выявлении ковида даже у одного школьника весь его класс может уйти на дистанционное обучение. Это было бы очень разумно при нынешней эпидобстановке и развитии ситуации», — пояснил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.