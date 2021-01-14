В Госдуме предложили не лишать иностранцев с семьями в России вида на жительство за правонарушения
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
По словам Костенко, при лишении иностранца возможности жить в России не всегда принимают во внимание, что у него здесь есть семья, состоящая из российских граждан.
«Если человек компенсировал государству ущерб от своих правонарушений, почему он должен покидать Россию, а его семья страдать?» — отметила депутат.
Она сообщила, что данную тему обсудили с представителями МВД, и те обратили внимание, что последствия для мигранта не всегда соответствуют опасности совершённого правонарушения, а у министерства недостаточно инструментов для принятия решения, адекватного ситуации.
Ранее сообщалось, что российский премьер-министр Михаил Мишустин упростил условия въезда в Россию для семей иностранных специалистов.