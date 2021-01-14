В Госдуме предложили не лишать иностранцев с семьями в России вида на жительство за правонарушения

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Заместитель комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко предложила не лишать иностранцев с семьями в России вида на жительство за административные правонарушения.
В Госдуме предложили не лишать иностранцев с семьями в России вида на жительство за правонарушения
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

По словам Костенко, при лишении иностранца возможности жить в России не всегда принимают во внимание, что у него здесь есть семья, состоящая из российских граждан.

«Если человек компенсировал государству ущерб от своих правонарушений, почему он должен покидать Россию, а его семья страдать?» — отметила депутат.

Она сообщила, что данную тему обсудили с представителями МВД, и те обратили внимание, что последствия для мигранта не всегда соответствуют опасности совершённого правонарушения, а у министерства недостаточно инструментов для принятия решения, адекватного ситуации.

Ранее сообщалось, что российский премьер-министр Михаил Мишустин упростил условия въезда в Россию для семей иностранных специалистов.

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