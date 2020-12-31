Мишустин упростил въезд в Россию для семей иностранных специалистов

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин упростил условия въезда в Россию для семей иностранных специалистов. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Мишустин упростил въезд в Россию для семей иностранных специалистов
  • Reuters

«Для этого в ФСБ и МВД должны быть представлены списки с указанием тех, кому необходимо разрешить въезд. Пересечь границу можно будет как по визе, так и без неё — в зависимости от гражданства прибывшего. При въезде нужно будет сдать тест на коронавирус», — говорится в сообщении.

Такое же решение принято в отношении родственников иностранных спортсменов, тренеров, судей и специалистов в области физкультуры, уточнили в правительстве.

В конце августа Мишустин снял ограничения на въезд в Россию из-за коронавируса для иностранных тренеров и спортсменов.

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