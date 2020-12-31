Мишустин упростил въезд в Россию для семей иностранных специалистов
- Reuters
«Для этого в ФСБ и МВД должны быть представлены списки с указанием тех, кому необходимо разрешить въезд. Пересечь границу можно будет как по визе, так и без неё — в зависимости от гражданства прибывшего. При въезде нужно будет сдать тест на коронавирус», — говорится в сообщении.
Такое же решение принято в отношении родственников иностранных спортсменов, тренеров, судей и специалистов в области физкультуры, уточнили в правительстве.
В конце августа Мишустин снял ограничения на въезд в Россию из-за коронавируса для иностранных тренеров и спортсменов.