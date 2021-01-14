В Нижегородской области оценили ситуацию с пандемией

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За сутки в Нижегородской области выявили 476 случаев COVID-19.
В Нижегородской области оценили ситуацию с пандемией
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии заболели 76 287 человек. Выздоровели 68 592, в том числе 453 за последние 24 часа.

По данным Минздрава региона, в медучреждениях развёрнуто 7775 коек для пациентов с коронавирусом. В настоящее время свободно более 25% коечного фонда.

Также стало известно, что в Татарстане зарегистрировали 92 случая COVID-19 за сутки, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в республике зарегистрирован 14 541 заболевший. Выздоровели 11 114 человек, включая 32 за минувшие 24 часа.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что в организме страдающих иммунодефицитом возникает больше мутаций коронавируса, чем у тех, кто не имеет проблем с иммунной системой.

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