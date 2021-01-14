Власти заявили о готовности школ Москвы к возобновлению очного обучения

Школы Москвы готовы к возвращению очного обучения, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент образования и науки.

Отмечается, что проводится обработка помещений, установлены бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха.

«Столичные образовательные организации уже готовы к возвращению ребят», — говорится в сообщении.

Также в зданиях школ установлены дозаторы с кожными антисептиками.

Ранее стало известно, что с понедельника, 18 января, учащиеся с 1-го по 11-й класс возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме.