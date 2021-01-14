Власти заявили о готовности школ Москвы к возобновлению очного обучения
- РИА Новости
Отмечается, что проводится обработка помещений, установлены бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха.
«Столичные образовательные организации уже готовы к возвращению ребят», — говорится в сообщении.
Также в зданиях школ установлены дозаторы с кожными антисептиками.
Ранее стало известно, что с понедельника, 18 января, учащиеся с 1-го по 11-й класс возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме.